وزارة ماسك تلغي عقودا حكومية بقيمة 420 مليون دولار في أسبوع

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 02:15 مساءً - العربية نت _ أعلنت وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية- “DOGE” التي يديرها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، أن الحكومة ألغت عقوداً حالية أو معلقة بقيمة تقارب 420 مليون دولار، بالإضافة إلى إنهاء عقدي إيجار، وذلك خلال الأسبوع الأول من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات الإلغاء ركزت على العقود المرتبطة بالتنوع أو ما يعرف بالـ”diversity-related contracts” والمباني غير المشغولة.

يهدف الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتأسيس “وزارة كفاءة الحكومة” إلى منح فريق عمل الملياردير إيلون ماسك وصولاً واسعاً إلى عمليات الوكالات الفيدرالية، مع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بعد خلافات في الرؤى دفعت أحد قادة المشروع إلى المغادرة.

كما حصل ماسك بالفعل على بريد إلكتروني رسمي تابع للبيت الأبيض، وفقاً لتقارير إعلامية.

تركز رؤية ماسك للمشروع على استخدام التكنولوجيا لتحقيق الأهداف، بما في ذلك تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة الحكومية.