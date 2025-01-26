تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً للمقيمين خارج المملكة: خدمة رقمية تسهل التنقل الدولي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تقدم منصة أبشر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين المتواجدين خارج السعودية، في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية لتيسير الإجراءات الحكومية، تُعد هذه الخدمة خطوة متقدمة نحو تسهيل إجراءات السفر، حيث توفر للمقيمين القدرة على تمديد تأشيراتهم بكل سهولة وبشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية.

خطوات تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً للمقيمين خارج السعودية

للحصول على خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، يمكن للمقيمين أو أصحاب العمل استخدام منصة أبشر لإتمام الإجراءات بكل سهولة ومرونة اتبع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى حساب صاحب العمل أو المقيم في منصة أبشر باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد.

2. اختيار خدمة “الجوازات” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3. الضغط على خيار “تمديد تأشيرة الخروج والعودة”.

4. إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم هوية المقيم أو رقم الإقامة.

5. تحديد نوع التأشيرة (مفردة أو متعددة) ومدة التمديد المطلوبة.

6. دفع الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال وسائل الدفع المتاحة على المنصة.

7. تأكيد الطلب وانتظار إشعار الموافقة على التمديد.

أنواع التأشيرات التي يمكن تمديدها إلكترونياً:

توفر الخدمة إمكانية تمديد تأشيرات الخروج والعودة بمختلف أنواعها، مما يجعلها مناسبة لشريحة واسعة من المقيمين وهي:

– تأشيرة الخروج والعودة المفردة: تُستخدم للسفر مرة واحدة خارج المملكة والعودة إليها.

– تأشيرة الخروج والعودة المتعددة: تتيح للمقيم السفر والعودة عدة مرات خلال فترة صلاحية التأشيرة.

– مدة التمديد: يتم تحديدها بناءً على احتياج المقيم والمدة المسموح بها وفقاً للأنظمة.

المزايا التي تقدمها خدمة تمديد التأشيرات إلكترونياً:

خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً تحمل العديد من المزايا التي تعزز من تجربة المستخدمين وتساهم في تحسين الخدمات الحكومية منها:

– سهولة الوصول: يمكن تمديد التأشيرة من أي مكان في العالم عبر منصة أبشر.

– توفير الوقت والجهد: تُغني هذه الخدمة عن زيارة السفارات أو مكاتب الجوازات.

– المرونة: إمكانية اختيار مدة التمديد المطلوبة لتتناسب مع احتياجات المقيم.

– الأمان: تعتمد الخدمة على أنظمة إلكترونية متطورة تضمن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

– التوافق مع أنماط الحياة الحديثة: تلبي الخدمة احتياجات المقيمين الذين يتنقلون بين الدول.

خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً للمقيمين خارج المملكة عبر منصة أبشر تعكس التطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجال الخدمات الرقمية. هذه الخدمة تسهل حياة المقيمين، حيث تمكنهم من إتمام إجراءاتهم بسرعة وسهولة ومن أي مكان في العالم. استمرار تطوير هذه الخدمات يساهم في تعزيز مكانة المملكة كواحدة من أبرز الدول الرائدة في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة.