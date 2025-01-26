الأونكتاد تتوقع 3.4% نموا في التجارة العالمية بنهاية 2025

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 02:15 مساءً - سمر السيد _ توقعت منظمة التجارة والتنمية “أونكتاد” التابعة للامم المتحدة ارتفاع حركة التجارة العالمية بنهاية العام الجاري 2025 بنسبة 3.4%، مقارنة بنسبة ارتفاع قدرها 3.1% بنهاية العام الماضي.

وخفضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو حركة التجارة العالمية للعام الماضي التي رجحتها سابقًا بواقع 3.3%.

وتوقعت المنظمة في تقرير حديث استمرار سياسات التجارة العالمية والتعريفات الجمركية والسياسات الصناعية الرامية إلى جذب القدرات التصنيعية، والصناعات الاستراتيجية في لعب دور محوري في توجيه حركة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كانت أونكتاد، توقعت في تقرير أصدرته في شهر ديسمبر الماضي أن تبلغ حركة التجارة العالمية 33 تريليون دولار في العام الماضي 2024 بمعدل نمو سنوي قدره 3.3 % عن العام السابق عليه 2023، مشيرًة إلى أن هذه الزيادة تسلط الضوء على المرونة في التجارة العالمية على الرغم من التحديات المستمرة.

وتوقع تقرير صادر عن مركز أبحاث الدراسات الاقتصادية منتصف العام الماضي، بأنه حال استمرار الاضطرابات بالبحر الأحمر لفترة طويلة، أن تنخفض حركة التجارة العالمية بنسبة 1.3 نقطة مئوية في عام 2024 وبنسبة 0.5 نقطة مئوية في عام 2025، وذلك بما يعكس ارتفاع أسعار الشحن، واستنزاف المخزونات.

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وأثرت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية في مضيق باب المندب على حركة التجارة العالمية، مما تسبب في تفاقم الضغوط التضخمية بالتزامن مع اضطراب سلاسل التوربد وارتفاع تكلفة الشحن، واتجاه السفن إلى أن تسلك مسارات أخرى أطول وأكثر تكلفة غير مسار البحر الأحمر.