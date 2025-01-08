المحكمة الرياضية تصدر قرارها بشأن أزمة داني أولمو وباو فيكتور

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 09:55 مساءً - أعلنت المحكمة الرياضية الإسبانية، مساء اليوم، عن قرارها بشأن أزمة تسجيل داني أولمو وباو فيكتور مع برشلونة.

وقررت المحكمة الموافقة على طلب برشلونة بتسجيل الثنائي بشكل احترازي، لحين البت بشكل نهائي بالقضية خلال الأسابيع المقبلة.

وسيكون كلا اللاعبين متاحين للمشاركة في نهائي كأس السوبر، في حال تأهل النادي الكتالوني، وتفوقه على أتلتيك بلباو في نصف النهائي، مساء اليوم.