نجوم الفن يودعون السيناريست بشير الديك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 09:55 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

شهدت الساحة الفنية المصرية حزنًا بالغًا بوفاة السيناريست الكبير بشير الديك، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات. أقيم عزاء الراحل في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وشهد حضورًا لافتًا من نجوم الفن والإعلام.

غياب ملحوظ للنجوم:

رغم الحزن الكبير الذي خيم على الوسط الفني، إلا أن الغياب الملحوظ للعديد من نجوم السينما والدراما في العزاء أثار تساؤلات حول أسباب هذا الغياب.

لبلبة تنهار باكية:

ظهرت الفنانة لبلبة في العزاء وهي في حالة انهيار عصبي، حيث أبدت حزنًا بالغًا على فقدان أستاذها وصديقها المقرب. وأكدت لبلبة أن الراحل قدّم لها أجمل أدوارها في فيلمي “ضد الحكومة” و”ليلة ساخنة”.

حضور رسمي وفني:

حضر العزاء عدد من الشخصيات الرسمية والفنية، منهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان حمدي الوزير، ووزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم، ووزير الثقافة الحالي أحمد هنو، ولقاء الخميسي، وإيهاب فهمي.

من هو بشير الديك؟

بشير الديك هو أحد أبرز كتاب السيناريو في مصر، وقد ترك بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية. بدأ مسيرته الفنية في السبعينيات، وتعاون مع كبار المخرجين والنجوم، مثل عاطف الطيب وأحمد زكي. ومن أشهر أعماله: “سواق الأتوبيس”، “ضربة معلم”، “ضد الحكومة”، “ناجي العلي”، و”ليلة ساخنة”.

خسارة كبيرة للسينما المصرية:

رحيل بشير الديك يعد خسارة كبيرة للسينما المصرية، حيث فقدت أحد أهم كتابها وروادها. وستظل أعماله شاهدة على عبقريته وإبداعه.