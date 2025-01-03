النجمة الإماراتية أحلام تكشف عن تفاصيل ألبومها المنتظر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 09:55 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها عن ألبومها الغنائي الجديد لعام 2025. وقد ظهرت النجمة في برومو ترويجي أطلقت عبر حساباتها الرسمية بإطلالة ملكية ساحرة، مما زاد من حماس جمهورها المنتظر بشوق لأعمالها الفنية الجديدة.

إطلالة ملكية ساحرة

ظهرت أحلام في البرومو بفستان أبيض أنيق وشال من الريش، أكملت إطلالتها بقبعة مزينة بالريش ونظارات شمسية عصرية، مما أضفى عليها لمسة من الفخامة والأناقة. وقد تسربت إلى البرومو بعض اللقطات من كواليس التحضيرات للألبوم، حيث ظهرت أحلام وهي تتجول في كواليس المسرح وتستعد للتصوير.

تفاصيل عن الألبوم الجديد

لم تكشف أحلام عن الكثير من التفاصيل حول ألبومها الجديد، ولكنها أشارت إلى أنه سيكون عملاً مميزًا ومختلفًا. وقد أرفقت البرومو بعبارة “صُنع في السعودية” وهاشتاغ #Ahlam2025، مما يشير إلى أن الألبوم تم إنتاجه في المملكة العربية السعودية.

تفاعل الجمهور

حظي البرومو بتفاعل كبير من قبل جمهور أحلام، الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها وأشادوا بصوتها وأعمالها الفنية. ويتوقع الجمهور أن يكون ألبوم أحلام الجديد أحد أهم الإصدارات الغنائية في العام 2025.