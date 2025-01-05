انت الأن تتابع خبر «لو عندك نعناع ناشف في بيتك اعتبره ثروة قومية».. فوائد واستخدمات للنعناع الناشف مش بيتحط علي الشاي بس.. أوعي تستهون بيه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النعناع الناشف كنز حقيقي في كل منزل لأنه يحتوي علي العديد من الاستخدامات والفوائد التي قد لا يعرفها الكثيرون سنتعرف معا علي استخدامات النعناع الناشف وفؤائده

استخدمات النعناع الناشف

النعناع وسيلة طبيعية لتعطير المنزل يمكنك إضافة بعض أوراق النعناع الناشف في أكياس صغيرة من القماش ووضعها في أماكن مختلفة في المنزل، كما تحتوي أوراق النعناع الناشف على زيوت طبيعية تساعد في طرد الحشرات ضع النعناع المطحون حول النوافذ والأبواب لطرد الحشرات فيستخدم النعناع الناشف أيضًا في المشروبات الساخنة أو الباردة، لإضافة نكهة مميزة كل ما عليك هو إضافته إلى الشاي الأخضر، أو تحضير شاي النعناع أو إضافته إلى العصائر الباردة

النعناع الناشف ليس مجرد توابل تضاف إلى الطعام،

مزيل للروائح الكريهة في المطبخ