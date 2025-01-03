نجاحات وأزمات .. نادين نجيم تحتفل بختام عام حافل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 09:55 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

ودعت الفنانة اللبنانية الشابة نادين نسيب نجيم عام 2024 بفيديو مؤثر عبر حسابها على إنستغرام، حيث استعرضت أبرز لحظاته التي جمعت بين الإنجازات والتحديات. وقد لاقت منشوراتها تفاعلاً كبيراً من جمهورها الذي أبدى إعجابه بصدق مشاعرها وأسلوبها المميز.

وداعاً 2024:

في فيديو مؤثر، استعرضت نادين نسيب نجيم أهم إنجازاتها خلال العام الماضي، والتي كان أبرزها إطلاق علامتها التجارية الخاصة لمستحضرات التجميل. وقد عبرت عن سعادتها بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته بفضل دعم جمهورها.

لحظات عفوية:

لم تقتصر لقطات الفيديو على الإنجازات فقط، بل تضمنت أيضاً لحظات عفوية ومؤثرة من حياتها الشخصية، مثل احتفالها بعيد الميلاد مع عائلتها وأصدقائها، وكذلك لقطة طريفة سقطت فيها أرضاً أثناء محاولتها الجلوس على حقيبة سفر.

إطلالة ساحرة:

اختارت نادين فستاناً أنيقاً بنقشة النمر في احتفالها بعيد الميلاد، مما أبرز رشاقتها وأناقتها. وقد لاقت إطلالتها إعجاباً واسعاً من متابعيها.

هذا وختمت نادين نسيب نجيم عام 2024 بتفاؤل كبير، متمنية أن يكون العام الجديد حافلاً بالإنجازات والنجاحات. وقد أثبتت من خلال هذا الفيديو أنها فنانة متعددة المواهب، قادرة على تحقيق النجاح في مختلف المجالات.