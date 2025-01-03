خطر الاستهلاك المفرط لعصير البقدونس على الريق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 07:54 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يعتبر البقدونس من الأعشاب الطبيعية والصحية التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم. إلا أنه ينبغي توخي الحذر عند تناول عصير البقدونس على الريق، خاصة بكميات كبيرة، نظرًا للآثار السلبية الناتجة عن ذلك.

في هذا المقال، سنستكشف بالتفصيل الأضرار الصحية المحتملة المرتبطة بشرب عصير البقدونس على الريق.

الأضرار الصحية:

1. اضطرابات المعدة والأمعاء: يحتوي البقدونس على كميات كبيرة من الألياف والمركبات الكيميائية التي قد تؤدي إلى إزعاج الجهاز الهضمي عند تناولها على الريق. قد يؤدي ذلك إلى آلام في البطن، إسهال، انتفاخ، وغثيان.

2. تأثيرات سلبية على الكلى: البقدونس غني بالمركبات الكيميائية المعروفة باسم “أوكساليك أسيد”، والتي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الحصى الكلوية عند تناولها بكميات كبيرة. هذا قد يتسبب في ألم شديد وتلف كلوي طويل المدى.

3. اضطرابات في الدورة الدموية: عصير البقدونس قد يتفاعل مع بعض الأدوية المضادة للتخثر، مثل الوارفارين، مما قد يزيد من خطر النزيف أو التجلط. لذلك ينصح مرضى القلب والأوعية الدموية بتجنب شرب عصير البقدونس على الريق.

4. آثار سلبية على الحمل: قد يؤدي تناول عصير البقدونس على الريق خلال فترة الحمل إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم وارتفاع خطر الإجهاض. لذا ينصح النساء الحوامل بتجنب استهلاك هذا العصير.

5. تفاعلات دوائية: يمكن لعصير البقدونس أن يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية والمضادات الاكتئاب. قد يؤدي هذا إلى تغييرات في استجابة الجسم للدواء وزيادة خطر الآثار الجانبية.