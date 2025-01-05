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أحمد جودة - القاهرة - توقعات جديدة بشأن سعر الذهب في 2025.. ما القصة؟.. شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة في عام 2024، حيث ارتفعت قبل الانتخابات الأمريكية ثم انخفضت بعد إعلان النتائج. مع بداية عام 2025، تزايدت التساؤلات حول مستقبل أسعار الذهب في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية.

توقعات الخبراء

جي بي مورغان: يتبنى البنك نظرة متفائلة، متوقعًا وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025. يرى أن الذهب سيظل أداة تحوط أساسية ضد المخاطر الاقتصادية، خاصة في ظل التغيرات السياسية المتوقعة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب.

البنك الدولي: يتوقع خبراء السلع بالبنك الدولي أن يصل سعر الذهب إلى 2100 دولار أمريكي خلال عام 2025، مع إمكانية وصوله إلى 2700 دولار أمريكي في نفس العام. يشيرون إلى أن هذا التوقع يعتمد على السياسات النقدية المتوقعة، انخفاض التضخم، وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ماكواري: تتوقع شركة ماكواري أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2650 دولارًا للأونصة خلال الربع الأول من 2025، مع إمكانية وصوله إلى 2800 دولار في وقت لاحق من العام.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

السياسات النقدية: توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، مما قد يدعم أسعار الذهب.

التوترات الجيوسياسية: الأزمات المستمرة في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

الطلب من البنوك المركزية: زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب قد تساهم في دعم الأسعار.

توقعات سعر الذهب في 2025

بناءً على التحليلات السابقة، من المتوقع أن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2025، مع تفاوت التوقعات بين 2100 و3000 دولار للأونصة. يُنصح المستثمرون بمتابعة التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، بالإضافة إلى السياسات النقدية للبنوك المركزية، لتحديد أفضل استراتيجيات الاستثمار في الذهب.

تظل هذه التوقعات عرضة للتغيير بناءً على المتغيرات الاقتصادية والسياسية المستقبلية.

نصائح للمستهلكين

متابعة الأسعار: ينصح بمتابعة تحديثات أسعار الذهب بانتظام، خاصةً قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

الشراء من مصادر موثوقة: يجب التأكد من شراء الذهب من محلات صاغة معتمدة لضمان الجودة والمصداقية.

الاستثمار بحذر: نظرًا لتقلبات أسعار الذهب، يُنصح بالاستثمار بحذر والتشاور مع خبراء ماليين قبل اتخاذ قرارات استثمارية.