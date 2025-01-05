مانشستر يونايتد يعمل على تسهيل رحيل راشفورد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبل الدولي الإنكليزي، ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد.

راشفورد خرج مؤخراً من حسابات مدرب اليونايتد، روبن أموريم، وتتزايد الشكوك بشأن رحيله عن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يرغب برحيل المهاجم الإنكليزي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأشارت الشبكة، أن راتب راشفورد الضخم (325 ألف جنيه أسبوعياً) يمثل عقبة أمام أي صفقة دائمة، مما يجعل النادي الإنكليزي يبحث عن حلول لإعارة اللاعب.

وكشفت الشبكة، أنه في الأيام الأخيرة، أجرى مانشستر يونايتد محادثات مع ميلان، من أجل راشفورد، كما أن نابولي أبدى اهتماماً بضم اللاعب.

وأتمت الشبكة: “مانشستر يونايتد مستعد للمساهمة أيضاً في دفع جزء من راتب راشفورد لتسهيل رحيله، على سبيل الإعارة”.