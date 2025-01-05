نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بتقديم موازناتها التقديرية واحتياجاتها لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا رسميًا إلى النقابات الفرعية، يطالب فيه بسرعة تقديم موازناتها التقديرية واحتياجاتها المتوقعة لعام 2025، بالإضافة إلى بيان بالإيرادات الخاصة بكل نقابة فرعية، تنفيذًا للمادة 161 من قانون المحاماة.

وأشار النقيب في خطابه إلى أن المادة 161 من القانون تنص على إلزام النقابات الفرعية بتقديم مقترحاتها بشأن الموازنات التقديرية للسنة المقبلة، إلى جانب الحسابات الختامية للسنة المنتهية، في موعد أقصاه شهر فبراير من كل عام.

وأكد الأستاذ عبدالحليم علام أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم العمل النقابي وتعزيز التخطيط المالي لتلبية احتياجات النقابات الفرعية وضمان عرض الموازنات على مجلس النقابة العامة في الوقت المحدد.

وشدد النقيب على أهمية الإسراع في إرسال هذه البيانات، لتمكين النقابة العامة من دراسة الموازنات والاحتياجات بشكل دقيق واتخاذ القرارات المناسبة لدعم النقابات الفرعية خلال العام الجديد.