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أحمد جودة - القاهرة - مبروك للمعاشات وتأكيد زيادة الحد الأدنى للمعاش … تعرف على الفئات المستفادة وموعد تطبيق الزيادة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات في مصر لعام 2025: التفاصيل والتطبيق أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للمعاشات، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025. تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للمستحقين وتعزيز الأمان المالي لهم.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات في مصر لعام 2025: التفاصيل والتطبيق

زيادة الحد الأدنى للمعاشات في مصر لعام 2025.. تفاصيل الزيادة

الحد الأدنى للمعاش: سيتم رفعه من 1300 جنيه إلى 1495 جنيهًا، بزيادة قدرها 195 جنيهًا.

الحد الأقصى للمعاش: سيصل إلى 11،600 جنيه بدلًا من 10،080 جنيه، بزيادة تبلغ 1،520 جنيهًا.

أجر الاشتراك التأميني: سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2،300 جنيه بدلًا من 2،000 جنيه، والحد الأقصى ليصل إلى 14،500 جنيه بدلًا من 12،600 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات في مصر لعام 2025.. موعد التطبيق

تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث يبدأ المستحقون في صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة.

الفئات المستفيدة

تستفيد من هذه الزيادة الفئات التالية:

المتقاعدون الجدد: الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.

المتقاعدون الحاليون: الذين يتلقون معاشات بقيمة 1300 جنيه، حيث سيظل المبلغ ثابتًا حتى موعد الزيادة القانونية المقررة في يوليو 2025.

أهداف هذه التعديلات

تحسين مستوى المعيشة: زيادة قيمة المعاشات تساهم في رفع مستوى المعيشة للمستحقين.

تعزيز الأمان المالي: توفير دخل ثابت وكافٍ للمستحقين بعد التقاعد.

تطبيق آلية سنوية: ضمان تحسين مستمر لقيم المعاشات وفقًا للظروف الاقتصادية.

يجب على المستحقين متابعة حساباتهم البنكية أو مكاتب البريد للتأكد من استلام المعاش بالزيادة الجديدة.

ينصح المستحقون بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في حال وجود استفسارات أو مشكلات تتعلق بالمعاشات.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة لتحسين نظام التأمينات والمعاشات في مصر، مع التركيز على زيادة الكفاءة المالية وتقليل الفجوة بين الأجور والمعاشات.

تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية مثل الأسطوانات المدمجة (CD) أو فلاش ميموري، وذلك لأصحاب الأعمال والشركات التي تضم أكثر من 100 مؤمن عليه. يجب أن تحتوي هذه الوسائط على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور. يمكن تسليم هذه الوسائط إلى مكاتب التأمينات المختصة اعتبارًا من 1 يناير 2025.

تسهم هذه الخطوة في تسهيل وتسريع عملية تحديث بيانات الأجور، مما يضمن دقة المعلومات ويعزز من كفاءة النظام التأميني.