نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالتعليم: تصحيح تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي داخل كنترول المدرسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر مسؤولة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن تصحيح تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي يتم داخل كنترول المدرسة.

واضافت المصادر: على الرغم من تصحيح تقييمات طلاب الصفوف الأولى، إلا أنه سيكون تحت رعاية موجهي المواد بالادارات التعليمية.

واختتمت المدارس الابتدائية، اليوم الأحد، إجراء التقييم المبدئي لتلاميذ الصفين الأول والثاني، حيث يُخصص اليوم للتقييم الشفهي لجميع الطلاب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من عملية التقييم، التي تهدف إلى قياس مهارات الطلاب الأكاديمية قبل انطلاق التقييم النهائي، المزمع إجراؤه في الفترة من 16 إلى 23 يناير الجاري.

وتهدف هذه التقييمات إلى تحقيق أهداف تربوية متعددة، أبرزها تهيئة التلاميذ للتعامل مع أنماط الامتحانات في المراحل الدراسية المقبلة، وتشجيعهم على تحسين أدائهم التعليمي.