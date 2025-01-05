بسمة بوسيل تتعرض لحادث سير ثالث خلال شهرين.. هل من تفسير؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 04:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل قلق جمهورها مجددًا بعد نشرها صورة لسيارتها المتضررة إثر حادث سير جديد. اللافت في الأمر أن هذا الحادث يُعد الثالث من نوعه خلال شهرين فقط، ما دفع متابعيها للتساؤل عن أسباب تكرار هذه الحوادث. في هذا المقال، نتناول تفاصيل الحادث وردود الأفعال حوله، بالإضافة إلى التساؤلات المطروحة حول أسباب تكرار هذه الحوادث.

نشرت بسمة بوسيل صورة لسيارتها عبر خاصية “ستوري” على حسابها في “إنستغرام”، يظهر عليها آثار حادث سير. اكتفت بوسيل بالتعليق على الصورة قائلة: “الحادث الثالث خلال شهرين، اللهم احفظنا بحفظك”، دون الخوض في تفاصيل الحادث أو ملابساته. هذا الإيجاز في المعلومات أثار فضول متابعيها وزاد من تساؤلاتهم حول أسباب تكرار هذه الحوادث في فترة زمنية قصيرة.

من الملاحظ أيضًا غياب أي تعليق أو رسالة دعم علنية من الفنان تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل بشأن الحادث. استمر حسني في نشر محتوى يومي عبر حسابه على “إنستغرام” دون الإشارة إلى الحادث، ما أثار استغراب بعض المتابعين، خاصة في ظل الحديث المتداول عن عودتهما.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورة الحادث، معبرين عن قلقهم على سلامة بسمة بوسيل ومتمنين لها السلامة. كما عبر البعض عن استغرابهم من تكرار الحوادث وطالبوها بالحذر والانتباه أثناء القيادة.