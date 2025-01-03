فوائد استخدام الزعتر البري المجفف على صحة الشعر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 07:54 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

إن الزعتر البري المجفف هو أحد العناصر الطبيعية التي تُعدُّ ذخيرة ثمينة للشعر. فهذا النبات الأصيل، والذي ينمو بشكل طبيعي في المناطق الجبلية والوديان في بعض البلدان العربية، له فوائد عديدة ومتنوعة للشعر،

إذ أنه يحتوي على مجموعة من المركبات الفعالة التي تساهم في تحسين صحة الشعر وجماله.

أولاً، يحتوي الزعتر البري المجفف على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الشعر من الأضرار الناتجة عن التعرض المفرط للعوامل البيئية كالتلوث والأشعة فوق البنفسجية. هذه المضادات الأكسدة تعمل على التقليل من التأكسد، والذي قد يؤدي إلى تلف وضعف الشعر، كما أنها تساهم في الحفاظ على لمعان الشعر وصحة بصيلات الشعر.

ثانياً، يحتوي الزعتر البري المجفف على مركبات مضادة للالتهابات، والتي تساعد على تهدئة فروة الرأس والتخفيف من حالات الحكة والتهيج. هذه الخاصية تجعل الزعتر البري المجفف مفيداً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في فروة الرأس، كالدهون الزائدة أو قشرة الرأس.

ثالثاً، يتميز الزعتر البري المجفف بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالاً في مكافحة حالات التطفل الشائعة على الشعر والفروة، كالقشرة والصلع. وبالتالي، فإن استخدام الزعتر البري المجفف في العناية بالشعر يساعد على المحافظة على نظافة فروة الرأس وحمايتها من الإصابات.

رابعاً، يحتوي الزعتر البري المجفف على مركبات مضادة للجذور الحرة والتي تساهم في تحفيز نمو الشعر وتعزيز صحة البصيلات. هذه الخاصية تجعل الزعتر البري مفيداً للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر أو ضعف النمو.

خامساً، يتميز الزعتر البري المجفف بخصائص منعشة ومنشطة للدورة الدموية في فروة الرأس. هذا يساعد على إمداد بصيلات الشعر بالمغذيات والأكسجين اللازمين لنموه بصورة صحية وقوية.