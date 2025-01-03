شاب يرتدي زي “بابا نويل” يقتل شخصًا ليلة رأس السنة في تركيا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 11:51 صباحاً - شهدت مدينة “ساكاريا” في شمال غرب تركيا حادثة مأساوية ليلة رأس السنة، حيث أقدم مراهق يرتدي زي “بابا نويل” على قتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال مشاجرة عنيفة.

بدأت الواقعة بمشاجرة بين مجموعة من الشباب، حيث تدخل الشاب الذي كان يرتدي زي “بابا نويل”. وبعد انتهاء الشجار، التقى الطرفان مرة أخرى في نفس الليلة، حيث قام الشاب البالغ من العمر 17 عامًا بطعن شاب آخر يبلغ من العمر 21 عامًا، مما أدى إلى مقتله، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح خطيرة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن سبب المشاجرة لا يزال غير واضح، بينما أكدت وكالة “الأناضول” الرسمية أنه لا علاقة لزي الشاب القاتل بالحادثة التي تطورت إلى جريمة.

كما أظهر مقطع فيديو من المشاجرة الأولى مجموعة من الشباب يهاجمون “بابا نويل” ويعتدون عليه بالضرب، دون أن يتدخل شبان آخرون يرتدون زي “بابا نويل” أيضًا.

ولا يزال غير واضح ما إذا كان الشاب قد عاد للانتقام من المعتدين عليه بعد أن أحضر السلاح الذي استخدمه في الجريمة.

حتى الآن، اعتقلت الشرطة 10 أشخاص يشتبه في تورطهم في المشاجرة، وتواصل التحقيق في ملابسات الحادث، بينما يتلقى المصاب الآخر العلاج.