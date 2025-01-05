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أحمد جودة - القاهرة - عاد فريق سامسون سبور لسكة الانتصارات بالفوز 2 / 1 على ضيفه طرابزون سبور ضمن منافسات الجولة 18 بالدوري التركي لكرة القدم، اليوم السبت.

سامسون سبور يهزم طرابزون ويتقدم للمركز الثالث بالدوري التركي

سجل الدنماركي كارلو هولسي هدفي سامسون سبور في الدقيقتين 30 و75، بينما أحرز الكونغولي سيمون بانزا الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 49.

وتجاوز سامسون سبور كبوة التعادل والخسارة في آخر جولتين، محققا فوزه العاشر في مشواره بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

أما طرابزون سبور فقد تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر، بعدما تلقى خسارته السادسة في الدوري هذا الموسم.