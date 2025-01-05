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أحمد جودة - القاهرة - فاز سبورتنج براجا على مضيفه بنفيكا 2/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

براجا يهزم بنفيكا ويحرمه من مشاركة الصدارة مع سبورتنج بالدوري البرتغالي

وحرمت هذه الخسارة بنفيكا من مشاركة سبورتنج لشبونة في صدارة ترتيب المسابقة، بعدما تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف سبورتنج المتصدر، وبفارق نقطتين خلف بورتو صاحب المركز الثاني.

من جانبه رفع براجا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، بفارق سبع نقاط خلف بنفيكا.

وتقدم فران نافارو لبراجا في الدقيقة 17، قبل أن يضيف روبسون بامبو الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 77 سجل آرثر كابرال هدف بنفيكا الوحيد.