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أحمد جودة - القاهرة - سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود فريقه برشلونة للتأهل لدور الـ16 في كأس ملك إسبانيا بالفوز على مضيفه بارباسترو بنتيجة 4 / صفر ضمن منافسات دور الـ32، اليوم السبت.

ليفاندوفسكي يقود برشلونة لعبور بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

استغل الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة الفوارق الكبيرة بين الفريقين ليمنح الفرصة لعدد من البدلاء والعائدين من إصابات أبعدتهم لفترة طويلة.

شارك الحارس البولندي فويتشيك تشيزني لأول مرة بقميص برشلونة هذا الموسم، وارتدى المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو شارة القيادة في أول ظهور له مع الفريق هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة، كما تواجد الثنائي الشاب بابلو توريه وجيرارد مارتن في التشكيل الأساسي.

وحسم برشلونة الأمور مبكرا حيث هز شباك منافسه بهدفين في الشوط الأول، أولهما من ركلة حرة نفذها بابلو توريه قابلها ليفاندوفسكي بضربة رأس في الشباك بالدقيقة 21 ليسجل أول أهداف برشلونة في العام الجديد 2025.

وفي الدقيقة 31 لعب فرينكي دي يونج كرة عرضية مهدها أراوخو برأسه وتابعها إيريك جارسيا برأسية أخرى في الشباك ليتقدم الفريق الكتالوني بهدف ثان.

وبعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد تمريرة متقنة من بابلو توريه الذي أضاف الهدف الرابع بنفسه في الدقيقة 56 مستغلا تمريرة خاطئة من أرناو فابريجا حارس مرمى بارباسترو.

بعد التقدم بفارق مريح واصل فليك منح الفرصة لعدد من البدلاء مثل جافي وآنسو فاتي وباو كوبارسي وسيرجي دومينيجيز وأنطونيو كاسينو الذي بات ثان أصغر لاعب مشاركة في تاريخ برشلونة ببلوغه 16 عاما و173 يوما.

وأهدر فاتي المزيد من الفرص بفضل تألق أرناو فابريجا حارس مرمى بارباسترو أو بديله فيكتور مينديز الذي دخل من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 85.

وقبل ثلاث دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة كاد فريق بارباسترو أن يسجل هدفا شرفيا بعد ارتباك بين تشيزني وجيرارد مارتن، ولكن كوبارسي تدخل بالإطاحة بالكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى ليتأهل برشلونة بشباك نظيفة في ملعب منافسه المتواضع بعد دقيقتين وقت بدل ضائع.