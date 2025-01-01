مغص الكلى أثناء الحمل .. الأسباب والأعراض

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مغص الكلى أثناء الحمل هو ألم حاد ينجم عن وجود حصوات أو مشاكل صحية في الكلى. يشكل هذا الألم تحديًا في التشخيص والعلاج بسبب التغيرات الفسيولوجية التي تحدث أثناء الحمل.

تتمثل الأسباب الرئيسية لمغص الكلى في تكوّن الحصوات الكلوية، والتي قد تحدث نتيجة لزيادة مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر التغيرات الهرمونية أثناء الحمل على حركة البول، مما يمكن أن يسهم في حدوث مشاكل في الكلى.

يتمثل الألم غالبًا في أسفل الظهر أو جانبي البطن، وقد يصاحبه شعور بالغثيان أو القيء. كما قد تشعر المرأة الحامل بألم أثناء التبول. في بعض الحالات، قد يعاني الشخص أيضًا من تغيرات في البول، مثل التورم أو الدم.

عادةً ما يتم تشخيص مغص الكلى باستخدام الموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية، التي تساعد في تحديد وجود حصوات كلوية أو مشاكل أخرى. أما بالنسبة للعلاج، فيشمل تناول مسكنات الألم المناسبة والآمنة أثناء الحمل، بالإضافة إلى زيادة استهلاك السوائل لتحفيز التبول وتقليل خطر تكوّن الحصوات. من المهم أن تتم متابعة الحالة مع الطبيب المختص لتحديد العلاج الأنسب وفقًا للمرحلة الحملية وحالة الأم الصحية.