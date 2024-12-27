مدرب البحرين: سنجري بعض التعديلات على التشكيلة أمام اليمن

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:53 مساءً - تحدث الكرواتي دراجان تالايتش، مدرب منتخب البحرين، عن مواجهة منتخب اليمن، غداً السبت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي.

وضمن المنتخب البحريني، بلوغ نصف نهائي “خليجي 26” بعد فوزه في أول جولتين على السعودية والعراق.

وقال تالايتش في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: “علينا نسيان مباراتي السعودية والعراق، والتركيز على لقاء اليمن”.

وأضاف: “نحترم منتخب اليمن، الذي قدم مباراة كبيرة أمام السعودية، وسبب المتاعب للأخضر في الجولة الماضية”.

وأتم: “هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير، كما سنجري بعض التغييرات على تشكيلة المنتخب البحريني”.