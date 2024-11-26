المنتخب العماني يبدأ تحضيراته لبطولة “خليجي 26” بمعسكر داخلي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - أعلن رشيد جابر، مدرب المنتخب العماني، قائمة المنتخب لإقامة معسكر داخلي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي.

ويقام المعسكر الداخلي في مسقط خلال الفترة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي حتى 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاءت القائمة على الشكل التالي:

جواد بن خليفة العزي، يوسف بن علي الشبيبي، عدنان بن خميس المشيفري، سعيد بن مسعود السلامي، معتصم بن سالم الوهيبي، غسان بن موسى المسروري، ماجد بن رمضان الفارسي، فهد بن خميس المخيني، يسار بن سعيد البلوشي، عبدالحافظ بن حديد المخيني، سالم بن جمعة الداودي، مهند بن مبارك السعدي، عدي بن خليفة المنوري.

عبدالرحمن عوض اليعقوبي، مطيع بن جمعة السعدي، محمد بن ملفي بيت مستهيل، ميثم بن علي العجمي، عبدالله بن سيف المعمري، الفرج بن مبارك الكيومي، سالم حبيب آل عبدالسلام، نبراس بن سعيد المعشري، علي بن حسن البلوشي، يوسف بن صالح الغيلاني، حذيفة بن حمد المعمري، عاهد الحبشي المشايخي.

وتقام بطولة “خليجي 26” في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حتى 3 يناير/كانون الثاني 2025.

وأوقعت القرعة المنتخب العماني في المجموعة الأولى لجانب الكويت، قطر والإمارات.