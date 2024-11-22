الدوري البرتغالي (12): فارينزي يلاقي إستريلا أمادورا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي فارينزي وإستريلا أمادورا، اليوم الجمعة، الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم.

يتواجد فريق فارينزي في المركز الأخير بـ 5 نقاط فقط، ويتواجد أستريلا أمادورا في المركز الخامس عشر بـ 9 نقاط.

ويتصدر سبورتينغ لشبونة ترتيب فرق الدوري البرتغالي بـ 33 نقطة، يليه بورتو بـ 27 نقطة، بنفيكا بـ 25 نقطة، سانتا كلارا بـ 21 نقطة، وسبورتينغ براغا بـ 29 نقطة.