اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري البرتغالي (12): فارينزي يلاقي إستريلا أمادورا

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (12): فارينزي يلاقي إستريلا أمادورا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي فارينزي وإستريلا أمادورا، اليوم الجمعة، الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم.

يتواجد فريق فارينزي في المركز الأخير بـ 5 نقاط فقط، ويتواجد أستريلا أمادورا في المركز الخامس عشر بـ 9 نقاط.

ويتصدر سبورتينغ لشبونة ترتيب فرق الدوري البرتغالي بـ 33 نقطة، يليه بورتو بـ 27 نقطة، بنفيكا بـ 25 نقطة، سانتا كلارا بـ 21 نقطة، وسبورتينغ براغا بـ 29 نقطة.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا