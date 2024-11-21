المنتخب السعودي يشارك بالصف الأول في بطولة “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن المنتخب السعودي قرر المشاركة بالصف الأول في بطولة كأس الخليج العربي المقبلة.

وتقام بطولة “خليجي 26” في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2024 حتى 3 يناير/كانون الثاني 2025.

ويتواجد المنتخب السعودية في المجموعة الثانية والتي تضم العراق، البحرين، واليمن.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” فإن المنتخب السعودي قرر اللعب بالأساسيين في البطولة الخليجية المقبلة، بعد أن شارك بالمنتخب الرديف في البطولة السابقة، التي أقيمت في مدينة البصرة العراقية عام 2023.

وبناء على هذا الأمر، سيدخل الدوري السعودي فترة توقف طويلة تمتد من 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حتى نهاية البطولة.

وأشارت الصحيفة، أن المشاركة بالمنتخب الأول في البطولة، ستمنح الفرنسي، هيرفي رينارد، فرصة أكبر للوقوف على مستوى اللاعبين، وخلق المزيد من الانسجام، مما يمنح الأخضر السعودي فرصة أكبر للارتقاء بمستواه قبل استئناف التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.