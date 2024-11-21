حماية قلبك: كل ما تحتاج معرفته عن الكوليسترول

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - الكوليسترول هو مادة دهنية ضرورية للجسم، ولكن ارتفاع مستوياته يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية. تعرف على أسباب ارتفاع الكوليسترول، أعراضه، وكيفية الوقاية منه.

ما هو الكوليسترول؟

الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم وخلايا الجسم. وهو ضروري لإنتاج الهرمونات وفيتامين د. هناك نوعان رئيسيان من الكوليسترول:

الكوليسترول الضار (LDL): يتراكم في الشرايين ويسبب انسدادها.

الكوليسترول الجيد (HDL): يساعد في إزالة الكوليسترول الضار من الدم.

أسباب ارتفاع الكوليسترول:

العوامل الوراثية: يمكن أن تزيد بعض الجينات من خطر ارتفاع الكوليسترول.

النظام الغذائي غير الصحي: الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية المشبعة والكوليسترول.

قلة النشاط البدني: عدم ممارسة الرياضة بانتظام.

السمنة: زيادة الوزن تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول.

التدخين: يضر التدخين بالأوعية الدموية ويزيد من خطر تصلب الشرايين.

بعض الأدوية: مثل بعض مدرات البول وبعض حبوب منع الحمل.

أعراض ارتفاع الكوليسترول:

غالبًا ما يكون ارتفاع الكوليسترول بدون أعراض، ولكن يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل:

أمراض القلب: النوبات القلبية.

السكتة الدماغية: انسداد الشرايين المؤدية إلى الدماغ.

تصلب الشرايين: تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين.

كيفية الوقاية من ارتفاع الكوليسترول:

اتباع نظام غذائي صحي: قلل من تناول الأطعمة الدهنية المشبعة والكوليسترول، وزد من تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والألياف.

ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

الحفاظ على وزن صحي: فقدان حتى القليل من الوزن يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يضر بالأوعية الدموية ويؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول.

السيطرة على ضغط الدم والسكري: هاتان الحالتان يمكن أن تساهما في ارتفاع الكوليسترول.

تناول الأدوية: إذا لزم الأمر، قد يصف الطبيب أدوية لخفض الكوليسترول.

نصائح إضافية:

فحص الكوليسترول بانتظام: يجب إجراء فحص الكوليسترول كل 5 سنوات بدءًا من سن 20 عامًا.

استشر طبيبك: إذا كان لديك تاريخ عائلي لارتفاع الكوليسترول أو عوامل خطر أخرى، استشر طبيبك لمناقشة أفضل طريقة لإدارة مستويات الكوليسترول لديك.

هذا وارتفاع الكوليسترول هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية. من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي، يمكنك خفض مستويات الكوليسترول والوقاية من الأمراض القلبية الوعائية.