ريال مدريد يستعيد جميع الدوليين

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - أجرى فريق ريال مدريد، اليوم الخميس، تدريباً بحضور جميع الدوليين، استعداداً لمواجهة ليجانيس، الأحد المقبل، في الدوري الإسباني.

وانضم فينيسيوس جونيور، فالفيردي، أردا جولر وروديجر، لتدريبات الفريق، اليوم، بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخباتهم الوطنية.

بدأ التدريب مع تمارين الإحماء تلتها التدريبات بالكرة، وأجرى رجال أنشيلوتي بعدها سلسلة من تمارين السيطرة والتمرير وتدوير الكرة والحيازة ثم لعبوا مباراة على ملعب صغير.. في الختام، تم التدرب على العرضيات والتسديدات على المرمى.

ويواصل رودريجو، لوكاس فاسكيز، تشواميني، دافيد ألابا، وكارفاخال برامجهم التأهيلية.