رأس الخيمة تستعرض تجربتها التنموية في الكونغرس العالمي للإعلام 2024

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - أكد الدكتور جمال الكعبي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، رئيس اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، أن شباب الإمارات عماد المستقبل وقوته الدافعة، وأن الاستثمار فيهم هو استثمار في مستقبل مستدام.

ولفت إلى حرص الكونغرس على دعم الكوادر الإعلامــــية الشابة التي تمتلك أدوات مواجهة مختلف تحديات العصر وتطـــوراته المتسارعة، وذلك عبر مبادرات وبرامج تمــــنح الأجيال الجديدة المزيد من الفرص التي لا تكتفي فقط بزيادة مساحة حضورهـــم الإعلامي، بل وتشركهم في عملية التطوير المستمرة لقطاع الإعلام.

شدد على حرص الكونغرس على توفير بيئة تعليمية متكاملة، عبر ورش تفاعلية مبتكرة تُواكب أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة الإعلام وجلسات متخصصة لتعزيز مهارات الأجيال الجديدة وإطلاعهم على أحدث الممارسات العالمية المستخدمة في القطاع بالإضافة إلى أبرز التكنولوجيات المتقدمة.

وأشار إلى أن فعاليات الكونغرس تتيح لهم فرصة الاستفادة من النقاشات التي يقودها أكاديميون وخبراء إعلاميون وأصــــحاب رأي من حول العالم وبما يؤهلهم لقيادة هذا القطاع الإستراتيجي بمـــختلف صنوفه المقروءة والمسـموعـــة والمرئية، ويعزز من قدرتهم على التأثير الإيجابي في المجتمعات ونشر الوعي والمعرفة.

وقال: إن الكونغرس العالمي للإعلام يستهدف فـي نسخته الثالـــــثة استقطاب طيف واسع من شباب الإعلاميين وطلبة الجامعات من التخصصات المرتبطة بقطاع الإعلام للمشاركة في فعالياته