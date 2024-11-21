سعود بن صقر.. فهم ثقافة الشعوب واحترام تراثها ركيزة شراكات راسخة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - زار صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في إطار زيارته إلى مقاطعة قوانغدونغ في الصين، المنطقة الثقافية في قوانغتشو، وشارع «يونغ تشينغ فانغ» التاريخي.

كما شهد عرضاً للأوبرا «الكانتونية» التقليدية التي تشتهر بها المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الصين.

وقال سموّه: إن فهم ثقافة الشعوب وتقاليدها، واحترام تراثها الإنساني، ركيزة لبناء شراكات راسخة ومستدامة؛ فالشراكات الناجحة لا تقتصر على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية فقط، بل تنبع من عمق الروابط الإنسانية القائمة على الاحترام المتبادل، والتقدير العميق لتراث كل أمة، ولذلك نؤمن أنه خلال احتضان التنوع الثقافي، نُعزّز التعاون، ونُلهِم الابتكار، ونرسم ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

وتتميز المباني والحدائق في شارع «يونغ تشينغ فانغ» التاريخي، الواقع في منطقة ليوان بمدينة قوانغتشو، بفنون عمارة «لينغنان» التي ترتبط بمقاطعات جنوب الصين.

ويحتضن الشارع الكثير من المباني ذات الأهمية التاريخية، ويعدّ مركزاً لكثير من المكتبات، ومحال الشاي.

وتضمن عرض الأوبرا «الكانتونية» تقديم لمحة عن الثقافة والموسيقا التقليدية لقوانغتشو، وسط المشهد الفني النابض بالحياة في المدينة الصينية.

يذكر أن قوانغدونغ، تحتضن نحو 126 مليوناً، وتمتلك أكبر اقتصاد بين مقاطعات الصين، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار (نحو 6.98 تريليون درهم) في العام 2023.

وتعد المقاطعة مركزاً رئيساً للتصنيع، وصناعة الإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات، والأدوية، والتقنيات المتقدمة، والتمويل، والعقارات، من ضمن قطاعاتها الرئيسة