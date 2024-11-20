مقاومة المضادات الحيوية: تهديد صامت يهدد صحة الإنسان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:55 مساءً - تشكل مقاومة المضادات الحيوية أحد أكبر التحديات الصحية العالمية في عصرنا الحالي. فمع تزايد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، تتضاءل قدرتنا على علاج العديد من الأمراض البكتيرية الشائعة، مما يهدد حياة الملايين حول العالم.

ما هي مقاومة المضادات الحيوية؟

مقاومة المضادات الحيوية هي قدرة البكتيريا على التكيف والبقاء على قيد الحياة رغم استخدام المضادات الحيوية للقضاء عليها. يحدث ذلك عندما تتغير البكتيريا وراثيًا، مما يجعلها مقاومة للتأثير القاتل للمضادات الحيوية.

أسباب مقاومة المضادات الحيوية:

الإفراط في استخدام المضادات الحيوية: استخدام المضادات الحيوية لعلاج الأمراض الفيروسية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، يساهم في زيادة مقاومة البكتيريا.

عدم الانتهاء من الجرعة الكاملة: عدم الانتهاء من الجرعة الكاملة من المضاد الحيوي يترك بعض البكتيريا حية، مما يعطيها الفرصة للتطور ومقاومة المضاد الحيوي.

استخدام المضادات الحيوية في الزراعة: استخدام المضادات الحيوية في الزراعة لتسريع نمو الحيوانات يؤدي إلى انتشار مقاومة البكتيريا في البيئة.

أخطار مقاومة المضادات الحيوية:

زيادة معدل الوفيات: تؤدي مقاومة المضادات الحيوية إلى زيادة معدل الوفيات الناجمة عن العدوى البكتيرية.

زيادة تكاليف الرعاية الصحية: تتطلب علاج العدوى المقاومة للمضادات الحيوية استخدام أدوية أكثر تكلفة وطرق علاج أكثر تعقيدًا.

تطويل فترة العلاج: تستغرق علاج العدوى المقاومة للمضادات الحيوية وقتًا أطول، مما يؤدي إلى زيادة معاناة المريض.

كيف نحمي أنفسنا من مقاومة المضادات الحيوية؟

التأكد من وصفة طبية: لا تتناول المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية من الطبيب.

الانتهاء من الجرعة كاملة: حتى لو شعرت بالتحسن، أكمل الجرعة الكاملة من المضاد الحيوي كما وصفها الطبيب.

الوقاية من العدوى: اتبع إجراءات النظافة الشخصية، وتلقى التطعيمات الروتينية.

عدم مشاركة المضادات الحيوية: لا تشارك المضادات الحيوية مع الآخرين.

دورنا جميعًا في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية:

مقاومة المضادات الحيوية مشكلة عالمية تتطلب تضافر الجهود من قبل الأفراد والمهنيين الصحيين والحكومات. يجب علينا جميعًا أن نلعب دورًا فعالًا في الحد من انتشار مقاومة المضادات الحيوية من خلال استخدام المضادات الحيوية بشكل صحيح والوقاية من العدوى.