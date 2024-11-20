نتنياهو يعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار مقابل عودة كل رهينة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء أن إسرائيل تواصل جهودها المكثفة للعثور على 101 رهينة يُعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، مع تقديم مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل إعادة أي منهم، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.

وفي فيديو تم تصويره داخل قطاع غزة، قال نتنياهو: “أي شخص يعيد إلينا رهينة سنوفر له ولأسرته طريقة آمنة للخروج من غزة. كما سنقدم مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار عن كل رهينة”. وأضاف: “سنحارب كل من يجرؤ على إيذاء رهائننا، وسنلاحقهم حتى نقبض عليهم”.

وتحدث نتنياهو، الذي كان يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص، في معبر نتساريم. وأكد: “كل من يتجرأ على إلحاق الأذى بالرهائن يعتبر ميتاً؛ سنلاحقك حتى النهاية”.

وخلال زيارة مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، شدد نتنياهو على أن أحد أهداف الحرب الإسرائيلية هو “عدم السماح لحركة حماس بالحكم في قطاع غزة”، مؤكداً أن إسرائيل لا تزال تبذل جهوداً مكثفة لتحديد مواقع الرهائن وإعادتهم إلى منازلهم. وأوضح: “لن نستسلم، سنستمر في البحث عنهم سواء كانوا أحياء أو أمواتاً”.

وأضاف أن حركة حماس لن تسيطر على القطاع بعد انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن إسرائيل قد دمرت بشكل كبير القدرات العسكرية للحركة.

في سياق متصل، أكدت تقارير أن إسرائيل قد رفضت أربع بعثات إغاثية من منظمة الصحة العالمية بين 8 و16 نوفمبر، في وقت يشهد فيه قطاع غزة نقصاً حاداً في الإمدادات الطبية، حيث أوضح المستشفى أنه يمتلك مواد تكفي لعدة أسابيع فقط في أفضل الظروف.