هل تعاني من هذه الأعراض أثناء النوم؟ قد تكون كليتيك في خطر!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - الكلى هي أعضاء حيوية في الجسم تقوم بتصفية الدم وإزالة السموم الزائدة. ومع ذلك، قد لا ندرك أن هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تشير إلى تلف الكلى، خاصةً تلك التي تظهر أثناء النوم. في هذا المقال، سنتعرف على أهم هذه الأعراض وكيفية التعامل معها.

علامات تحذيرية لتلف الكلى تظهر أثناء النوم

تعتبر الكلى من الأعضاء الحيوية في الجسم، حيث تقوم بتصفية الدم والتخلص من السموم الزائدة. ومع ذلك، قد لا تظهر أعراض تلف الكلى إلا في المراحل المتقدمة، مما يجعل من الصعب اكتشافها في وقت مبكر. ولحسن الحظ، هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تظهر أثناء النوم والتي قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلة في الكلى.

أهم الأعراض التي تشير إلى تلف الكلى:

كثرة التبول ليلاً: إذا كنت تستيقظ عدة مرات خلال الليل للتبول، فقد يكون ذلك علامة على أن كليتيك لا تعمل بكفاءة.

تورم في الأطراف: قد يشير تورم القدمين والكاحلين واليدين إلى احتباس السوائل في الجسم، مما قد يكون مؤشرًا على مشكلة في الكلى.

التعب والإرهاق: إذا كنت تشعر بالتعب والإرهاق الشديدين، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، فقد يكون ذلك بسبب فقر الدم الناجم عن ضعف وظائف الكلى.

الأرق واضطرابات النوم: قد يؤدي تلف الكلى إلى صعوبة النوم والاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

الحكة المستمرة: يمكن أن تسبب مشاكل الكلى حكة شديدة في الجلد، خاصة في الليل.

أسباب تلف الكلى:

مرض السكري: يعد مرض السكري من أهم أسباب تلف الكلى.

ارتفاع ضغط الدم: يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى.

التهاب الكُلى: يمكن أن يؤدي التهاب الكلى إلى تليف الكلى وتلفها على المدى الطويل.

حصوات الكلى: قد تؤدي حصوات الكلى إلى انسداد مجاري البول وتلف الكلى.

كيف تحمي كليتيك؟

الحفاظ على ضغط الدم: يجب مراقبة ضغط الدم بانتظام والالتزام بالعلاج الموصوف.

السيطرة على مرض السكري: يجب على مرضى السكري مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام والالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

شرب كمية كافية من الماء: يساعد شرب الماء على طرد السموم من الجسم وحماية الكلى.

تجنب التدخين: يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على الحفاظ على صحة الكلى والقلب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه، يجب عليك استشارة الطبيب فوراً لإجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص حالتك.

هذا وتعتبر الكلى من أهم أعضاء الجسم، ولذلك يجب علينا الحفاظ على صحتها. إذا لاحظت أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فلا تتردد في استشارة الطبيب.