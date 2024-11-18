نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات أمم إفريقيا… المشهد الختامي في المجموعة الرابعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - خاص- دوت الخليج
استكملت، الإثنين، منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا بخسارة نيجيريا أمام رواندا 1-2، وتعادل ليبيا مع بنين 0-0.
النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة
ليبيا × رواندا 1-1
نيجيريا × بنين 3-0
رواندا × نيجيريا 0-0
بنين × ليبيا 2-1
نيجيريا × ليبيا 1-0
بنين × رواندا 3-0
ليبيا × نيجيريا 0-3 (قانوناً)
رواندا × بنين 2-1
رواندا × ليبيا 0-1
بنين × نيجيريا 1-1
ليبيا × بنين 0-0
نيجيريا × رواندا 1-2
ترتيب المجموعة الرابعة
1- نيجيريا: 11 نقاط (9- 3)
2- بنين: 8 نقاط (7-7)
3- رواندا: 8 نقاط (5- 7)
4- ليبيا: 5 نقاط (3- 7)