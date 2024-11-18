تصفيات أمم إفريقيا… المشهد الختامي في المجموعة الرابعة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت، الإثنين، منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا بخسارة نيجيريا أمام رواندا 1-2، وتعادل ليبيا مع بنين 0-0.

النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة

ليبيا × رواندا 1-1

نيجيريا × بنين 3-0

رواندا × نيجيريا 0-0

بنين × ليبيا 2-1

نيجيريا × ليبيا 1-0

بنين × رواندا 3-0

ليبيا × نيجيريا 0-3 (قانوناً)

رواندا × بنين 2-1

رواندا × ليبيا 0-1

بنين × نيجيريا 1-1

ليبيا × بنين 0-0

نيجيريا × رواندا 1-2

ترتيب المجموعة الرابعة

1- نيجيريا: 11 نقاط (9- 3)

2- بنين: 8 نقاط (7-7)

3- رواندا: 8 نقاط (5- 7)

4- ليبيا: 5 نقاط (3- 7)