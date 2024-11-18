اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تصفيات أمم إفريقيا… المشهد الختامي في المجموعة الرابعة

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات أمم إفريقيا… المشهد الختامي في المجموعة الرابعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت، الإثنين، منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا بخسارة نيجيريا أمام رواندا 1-2، وتعادل ليبيا مع بنين 0-0.

النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة
ليبيا × رواندا 1-1
نيجيريا × بنين 3-0
رواندا × نيجيريا 0-0
بنين × ليبيا 2-1
نيجيريا × ليبيا 1-0
بنين × رواندا 3-0
ليبيا × نيجيريا 0-3 (قانوناً)
رواندا × بنين 2-1
رواندا × ليبيا 0-1
بنين × نيجيريا 1-1
ليبيا × بنين 0-0
نيجيريا × رواندا 1-2

ترتيب المجموعة الرابعة
1- نيجيريا: 11 نقاط (9- 3)
2- بنين: 8 نقاط (7-7)
3- رواندا: 8 نقاط (5- 7)
4- ليبيا: 5 نقاط (3- 7)

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا