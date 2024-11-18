نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات أمم إفريقيا… المشهد الختامي في المجموعة السادسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الإثنين، منافسات المجموعة السادسة في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، بفوز النيجر على مضيفتها غانا 2-1، وتعادل السودان مع أنغولا 0-0.
وبانتهاء مباريات هذه المجموعة تأهل منتخبا أنغولا والسودان إلى النهائيات التي تستضيفها المغرب في كانون الأول 2025.
النتائج المسجلة في المجموعة السادسة
السودان × النيجر 1-0
غانا × أنغولا 0-1
النيجر × غانا 1-1
أنغولا × السودان 2-1
غانا × السودان 0-0
أنغولا × النيجر 2-0
السودان × غانا 2-0
النيجر × أنغولا 0-1
النيجر × السودان 4-0
أنغولا × غانا 1-1
السودان × أنغولا 0-0
غانا × النيجر 1-2
ترتيب المجموعة السادسة
1- أنغولا: 14 نقطة (7- 2)- تأهلت
2- السودان: 8 نقاط (4-6)- تأهلت
3- النيجر: 7 نقاط (7-6)
4- غانا: 3 نقاط (3- 7)