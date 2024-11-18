تصفيات أمم إفريقيا… المشهد الختامي في المجموعة السادسة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، منافسات المجموعة السادسة في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، بفوز النيجر على مضيفتها غانا 2-1، وتعادل السودان مع أنغولا 0-0.

وبانتهاء مباريات هذه المجموعة تأهل منتخبا أنغولا والسودان إلى النهائيات التي تستضيفها المغرب في كانون الأول 2025.

النتائج المسجلة في المجموعة السادسة

السودان × النيجر 1-0

غانا × أنغولا 0-1

النيجر × غانا 1-1

أنغولا × السودان 2-1

غانا × السودان 0-0

أنغولا × النيجر 2-0

السودان × غانا 2-0

النيجر × أنغولا 0-1

النيجر × السودان 4-0

أنغولا × غانا 1-1

السودان × أنغولا 0-0

غانا × النيجر 1-2

ترتيب المجموعة السادسة

1- أنغولا: 14 نقطة (7- 2)- تأهلت

2- السودان: 8 نقاط (4-6)- تأهلت

3- النيجر: 7 نقاط (7-6)

4- غانا: 3 نقاط (3- 7)