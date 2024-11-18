4 قتلى في غارة إسرائيلية على وسط بيروت

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ في غارة إسرائيلية استهدفت مساء الاثنين شقة سكنية في منطقة مكتظّة بالسكان وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وفقًا لبيان وزارة الصحة والإعلام الرسمي اللبناني. وقد جاء هذا الهجوم بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية على قلب العاصمة اللبنانية أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص في اليوم السابق، بينهم مسؤول إعلامي في حزب الله.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها أن “الغارة التي شنّها العدو الإسرائيلي على منطقة زقاق البلاط في بيروت أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح”. من جانبها، أكّدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن “مسيرة معادية” استهدفت شقة سكنية تقع خلف حسينية زقاق البلاط، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن “دمار كبير” في المنطقة، التي لم تتلقّ أي تحذير مسبق من الجانب الإسرائيلي.

وقع الهجوم في حي سكني شعبي مكتظ بالسكان، يقع بالقرب من مناطق تضم مقرات رسمية لبنانية ودبلوماسية في العاصمة. كما أن المنطقة مأوى للعديد من النازحين من جنوب وشرق لبنان، فضلاً عن سكان الضاحية الجنوبية لبيروت التي تُعتبر من معاقل حزب الله.

وفي سياق متصل، أضافت الوكالة الوطنية أن سيارات الإسعاف تقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات.

تأتي هذه الغارة بعد عام من تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر غاراته على معاقل حزب الله في جنوب وشرق لبنان، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أعلن الجيش الإسرائيلي في 30 سبتمبر عن بدء عمليات برية “محدودة”.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر 2023، لقي أكثر من 3510 أشخاص في لبنان مصرعهم، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

الغارة التي وقعت مساء الاثنين تأتي بعد يوم واحد من غارتين استهدفتا منطقة قلب بيروت وأسفرتا عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم مسؤول الإعلام في حزب الله محمد عفيف، الذي نعى حزبه مقتلَه في الغارة الأولى التي استهدفت مركز حزب البعث في منطقة رأس النبع.

في حصيلة جديدة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة التي استهدفت منطقة رأس النبع مساء الأحد أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 16 آخرين. وفي غارة ثانية، استهدفت منطقة مار الياس التجارية مساء الأحد، قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، وأصيب 29 آخرون.