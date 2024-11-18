نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس اتحاد التنمية الذهنية للنشء ويكرم أوائل اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى اليوم الإثنين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة الاتحادالمصري للتنمية الذهنية للنشء برئاسة اللواء دكتور محمد مندور.



تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون لدعم الأنشطة الذهنية والتربويّة التي يسعى الاتحاد إلى تعزيزها بين النشء والشباب

وأكد الوزير حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تنمية القدرات العقلية للشباب، مشيرًا إلى أن تعزيز المهارات الذهنية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.



وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الاتحاد المصري للتنمية الذهنية أهم البرامج والمشروعات التي يعملون عليها، والتي تهدف إلى تطوير المهارات العقلية والإبداعية لدى النشء والشباب. كما تم بحث آليات دعم الوزارة لهذه الأنشطة، من خلال توفير المرافق والتسهيلات اللازمة وإطلاق حملات توعية بأهمية التنمية الذهنية.



ومن جانبه أشاد اللواء دكتور محمد مندور، رئيس الاتحاد بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في دعم المبادرات التنموية، معربًا عن تطلعه إلى شراكة فعالة ومستدامة تحقق أهداف الطرفين وتسهم في بناء مستقبل أفضل للشباب المصري.



وثمن رئيس الاتحاد القرارات الثلاثة التي وافق عليها الوزير لدعم الاتحاد ولاعبيه وهى منح لاعبي الاتحاد وأسرهم عضوية مجانية في مراكز الشباب التابعين لها وإنشاء شعبة للتنمية الذهنية في بعض

مراكز الشباب بالجمهورية للتدريب وإعفاء الاتحاد من دفع تكاليف إقامة البطولات والدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد في أي مقر تابع للوزارة في جميع المحافظات.



ومن ناحية أخرى أكد الدكتور الجندي شاكر نائب رئيس الاتحاد أن مسيرة العمل في الاتحاد شهدت طفرة كبيرة رغم الولادة الحديثة للاتحاد بسبب تضافر الجهود داخل مجلس الإدارة ودعم وزارة الشباب والرياضة للاتحاد من أجل تمكينه من تنفيذ خطة نشاطه والاهتمام بقطاعي الممارسة والبطولة.



مشيرا إلى أن لقاء مجلس إدارة الاتحاد مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان كله مكاسب وأعطى دفعة كبيرة للمجلس وأدخل البهجة على اللاعبين المكرمين وأسرهم.



وفي ختام اللقاء قام الوزير بتكريم أوائل اللاعبين والذين احتلوا المراكز الأولى في بطولة الجمهورية وتم اختيارهم في صفوف منتخب مصر بالإضافة إلى مدربيهم.



شهد اللقاء رئيس الاتحاد اللواء دكتور محمد مندور والدكتور الجندي شاكر نائب رئيس الاتحاد والأعضاء الدكتورة جيهان حنفي والدكتورة نفين نخلة والنائب أحمد سمير ومحمد دين.