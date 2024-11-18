الكشف عن آخر تطورات مستقبل كيميتش مع بايرن ميونخ

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر تطورات المفاوضات بين جوشوا كيميتش وبايرن ميونخ، بشأن تجديد العقد بين الطرفين.

وينتهي عقد كيميتش مع البافاري، مع ختام الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” فإن المناقشات حول مستقبل كيميتش في بايرن ميونخ مستمرة.

وأضافت الشبكة، أن ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي الألماني، يهدف إلى تقليل هيكل الرواتب الإجمالي للفريق، ولكن يبدو من غير المرجح تخفيض راتب كيميش، الذي يكسب حالياً ما يقرب من 20 مليون يورو سنوياً.

وأتمت الشبكة تقريرها، بالتأكيد على أن الدوري الإنكليزي والإسباني وبالتحديد نادي برشلونة، تعد الوجهة الأبرز للدولي الألماني في حال عدم التوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ لتجديد العقد.