دوري الأمم الأوروبية (C2): رومانيا تلاقي قبرص

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الإثنين، مباراتا الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

رومانيا تلاقي قبرص، وكوسوفو تلاقي ليتوانيا، وتنطلق المباراتان الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في المجموعة (C2)

ليتوانيا × قبرص 0-1

كوسوفو × رومانيا 0-3

قبرص × كوسوفو 0-4

رومانيا × ليتوانيا 3-1

ليتوانيا × كوسوفو 1-2

قبرص × رومانيا 0-3

ليتوانيا × رومانيا 1-2

كوسوفو × قبرص 3-0

قبرص × ليتوانيا 2-1

رومانيا × كوسوفو 0-0 (لم تكتمل)

ترتيب المجموعة (C2)

1- رومانيا: 13 نقطة (11-2)

2- كوسوفو: 10 نقاط (9-4)

3- قبرص: 6 نقاط (3-11)

4- ليتوانيا: دون نقاط (4-10)