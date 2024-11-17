ما علاقة أموريم برحيل نيستلروي عن مانشستر يونايتد؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، سبب رحيل الهولندي، رود فان نيستلروي، عن مانشستر يونايتد.

وكان اليونايتد أعلن، مؤخراً، رحيل نيستلروي بعد نهاية فترته كمدرب مؤقت للفريق، حيث تسلم المهمة عقب إقالة تين هاج، من منصبه.

وتولى البرتغالي، روبن أموريم، مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فقد رفض أموريم، اقتراح إدارة اليونايتد، ببقاء نيستلروي ضمن جهازه المعاون، وتمسك بوجود كامل مساعديه دون إضافة عناصر جديدة.

وأضافت الصحيفة: “نيستلروي شعر بالإحباط الشديد لأنه كان يخطط للاستمرار مع المانيو كمساعد مدرب، لكن أموريم قرر عدم ضمه إلى طاقمه الفني”.

وتحت قيادة نيستلروي، فاز اليونايتد 3 مرات من أصل 4 مباريات، وودع الفريق بفوزه 3-0 على ليستر سيتي.