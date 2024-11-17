بسبب شكلها الغريبة.. سيارة كيم كارداشيان توقعها في ورطة مع الشرطة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - متابعة بتول ضوا

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجدل مرة أخرى، ولكن هذه المرة بسبب مشكلة قانونية تتعلق بسيارتها. فقد تلقّت كيم مخالفة مرورية بسبب لون زجاج سيارتها الداكن للغاية، وهو ما يخالف قوانين ولاية كاليفورنيا.

أثناء قيادتها سيارتها على طول طريق ساحل المحيط الهادئ السريع، لفتت سيارة كيم الأنظار بسبب لون زجاجها الأمامي الداكن بشكل غير مسموح به. مما دفع رجال الشرطة إلى إيقافها للتحقيق في الأمر.

وبحسب التقارير، قد تواجه كيم غرامة مالية بسبب هذه المخالفة، ولكن يمكنها تجنبها إذا قامت بتصحيح لون الزجاج وعادت إلى مركز الشرطة لإثبات ذلك.

كيم كارداشيان وإطلالاتها المثيرة للجدل

لا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها كيم الجدل بإطلالاتها الغريبة. ففي بداية شهر نوفمبر، نشرت صورًا وفيديوهات لها وهي مرتدية زي التمساح الألبينو للاحتفال بالهالوين، مما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.