شي وبايدن يحذّران فـي قمة «آبيك» من حقبة «اضطراب» و»تغيير سياسي كبير»

اليابان تعرب عن «مخاوف جدية» بشأن الوضع فـي بحر الصين الجنوبي

ليما ـ وكالات: حذّر الرئيس الصيني شي جينبينج من أن العالم يدخل حقبة «اضطراب»، فيما نبّه نظيره الأميركي جو بايدن من «لحظة تغيير سياسي كبير»، خلال قمة مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) المنعقدة في ليما التي خيمت عليها إعادة انتخاب دونالد ترامب.

وتحدث شي الذي التقى بايدن في العاصمة البيروفية، في خطاب، عن «انتشار الأحادية والحمائية»، وحذّر من أن «تجزئة الاقتصاد العالمي آخذة في التزايد»، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وفي كلمته التي شملت العديد من المواضيع، قال شي إن العالم «دخل مرحلة جديدة من الاضطراب والتحول».

من جانبه، قدّر الرئيس الأميركي الذي التقى زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية، الحليفين الرئيسيين في آسيا، أن العالم يواجه «لحظة تغيير سياسي كبير».

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا للرئيس الصيني شي جينبينغ عن قلقه بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي حيث تتزايد الحوادث في المياه المتنازع عليها بين بكين وعدد من دول المنطقة، وفق ما قالت وزارة الخارجية اليابانية.

وخلال المحادثات الثنائية الأولى بين الزعيمين على هامش قمة آبيك، أعرب إيشيبا عن «قلقه البالغ إزاء الوضع في بحر الصين الجنوبي وهونج كونج وشينجيانج»، حسبما أفادت الوزارة.