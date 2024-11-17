إقامة جبرية.. تفاصيل مسلسل هنا الزاهد وموعد عرضه على WATCH IT

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 04:34 مساءً - تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض أحدث اعمالها الفنية التي تحمل عنوان “إقامة جبرية”، من أعمال منصة واتش إت الرقمية والمقرر عرضها ضمن قائمة مسلسلات الأوف سيزون.

ومن المقرر انطلاق أولى حلقات مسلسل إقامة جبرية، خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عرض مسلسل “6 شهور” الذي يعرض حاليا علة واتش إت حلقتسن كل يوم اربعاء، وهو بطولة الفنان نور النبوي.

تجسد هنا الزاهد خلال مسلسل إقامة جبرية دور صيدلانية لأول مرة وتلجأ للطب النفسى بعد وفاة زوجها وذلك ضمن أحداث مسلسل إقامة جبرية الذى تقوم ببطولته ومقرر عرضه على منصة watch it، وتشهد الأحداث تردد هنا على عيادة الطبيبة النفسية التي تجسد دورها النجمة صابرين، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

“إقامة جبرية” بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسي.

تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025 ويشارك فى بطولة الفيلم مصطفى غريب، وعادل كرم وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا.

كما تنتظر هنا الزاهد طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين هنا الزاهد وتامر حسنى فى السينما، بعد فيلم "بحبك" الذى تم عرضه فى عام 2022 وكان من تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه فيما كانت للفنانة هنا الزاهد تجربة درامية مع تامر حسنى فى بداياتها الفنية، وذلك خلال مسلسل "فرق توقيت" عام 2014.