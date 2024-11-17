الهلال يكشف آخر تطورات الثلاثي المصاب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - كشف نادي الهلال عن آخر تطورات إصابة الثلاثي (محمد العويس، سالم الدوسري، روبن نيفيز)، وموعد عودتهم للملاعب.

وقال خوان خوسيه خيمينيز، طبيب الهلال، عبر الحساب الرسمي للنادي إن العويس يعاني من آلام أسفل الظهر، وخضع لعملية جراحية، مشيراً إلى أنه سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة شهر، يركز على حركة الظهر وتقويته، إضافة إلى الراحة البدنية الكاملة.

وتابع خوان: “من المحتمل أن يعود العويس إلى تدريبات الهلال في ديسمبر/ كانون الأول المقبل”.

وعن الدوسري، قال: “اللاعب يخضع لبرنامج علاجي منذ أيام، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، هذه الإصابة ستمنعه من اللعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3”.

أما بشأن نيفيز، أوضح الطبيب: “قررنا أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الوتر الرضفي للركبة، وقد تكللت بالنجاح، والآن يخضع لبرنامج تأهيلي فائق الدقة”.

واختتم: “سيكون بمقدور نيفيز المشاركة مع الهلال في المباريات بحلول يناير/ كانون الثاني المقبل تقريباً”.