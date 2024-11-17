العالم اليوم - الجيش اللبناني يعلن مقتل جنديين في "استهداف" إسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 04:27 مساءً - أعلن الجيش اللبناني، الأحد، مقتل جنديين في ضربة إسرائيلية، متّهما تل أبيب بأنها استهدفت بشكل مباشر موقعا عسكريا تابعا له في جنوب لبنان، حيث يخوض الجيش الإسرائيلي قتالا مع حزب الله.

وجاء في بيان للجيش: "استهدف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري- حاصبيا ما أدى إلى مقتل أحد العسكريين وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة حرجة".

وأفاد بيان آخر بـ"مقتل عسكريٍّ ثانٍ كان قد أصيب نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري- حاصبيا".

وقُتل 12 جنديا لبنانيا بضربات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في سبتمبر، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.