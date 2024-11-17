استمرار مجازر الاحتلال فـي غزة .. والمستوطنون ينشرون إرهابهم فـي الضفة

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء و الجرحى، حيث ارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٢٨ شهيدا و ١٢٠ اصابة خلال ٢٤ ساعة.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٣٧٦٤ شهيدا و ١٠٣٤٩٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م فيما نشر المستوطنون إرهابهم في الضفة عندما هاجموا صباح أمس، منازل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وقاموا بإحراق المركبات.

وأفادت مصادر بأن عددا من المستوطنين هاجموا المنازل في حي الضباط في بيت فوريك، وأضرموا النيران في 3 مركبات.

وارتقى ثلاثة شهداء وجرحى في قصف بمحيط مسجد مصعب بن عمير في بيت لاهيا شمال غزة.

وكان ستة ارتقوا في غارات متفرقة على البلدة خلال ٢٤ ساعة.

ويواصل جيش الاحتلال نسف المباني السكنية غرب جباليا شمالي القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حي النصر غربي مدينة غزة.

واعدمت قوات الاحتلال الشاب محمد محمد المصري قرب حاجز نتساريم على طريق الساحل بعد إخضاعه للتحقيق.

وتمكنت فرق دولية كانت تمر من نقل جثمانه إلى مشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وجددت الزوارق الحربية قصفها لشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

واصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

سبق ذلك بساعات استشهاد سبعة في استهداف خيمة للنازحين غربي خان يونس في حين استشهد ستة من رفح في هجمات متفرقة لجيش الاحتلال.