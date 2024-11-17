ما حقيقة دعم مايك تايسون للقضية الفلسطينية؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - أثارت صورة مايك تايسون وهو يلوح بعلم فلسطيني جدلا واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك ، كشفت مراجعة الحسابات أن الصور كانت مزيفة ومن المحتمل أن تكون قد تم إنشاؤها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وكانت الصور المزيفة تحتوي على كتابة غير معروفة ووشم مفقود وتغييرات في وشم الوجه.

وأثار انتشار المعلومات الخاطئة مخاوف بشأن مخاطر التلاعب الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي ، والذي يمكن أن يؤثر على الرأي العام وينشر معلومات غير دقيقة.