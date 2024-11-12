حيل فعالة لتجنب اسمرار اليدين أثناء قيادة السيارة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - أهمية حماية اليدين من أشعة الشمس

إن تعرض اليدين لأشعة الشمس المباشرة أثناء قيادة السيارة يعتبر من العوامل المؤثرة في اسمرار البشرة وتغير لونها مع مرور الوقت. حتى في الأيام الباردة أو الملبدة بالغيوم، يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية أن تخترق الزجاج وتؤثر على الجلد. لذلك، من الضروري اتخاذ تدابير وقائية لحماية اليدين أثناء القيادة.

اختيار الواقي الشمسي المناسب

لا يمكن الاستغناء عن الواقي الشمسي عندما يتعلق الأمر بحماية البشرة من الأشعة الضارة. يُفضل استخدام واقي شمسي بمعامل حماية SPF 30 أو أكثر، ويتم تطبيقه على اليدين قبل القيادة بنصف ساعة على الأقل. من المهم إعادة تطبيق الواقي الشمسي كل ساعتين أو بعد غسل اليدين.

ارتداء القفازات الواقية

القفازات الواقية الخفيفة تُعدّ من الوسائل الفعالة في حماية اليدين من أشعة الشمس. اختر القفازات المصنوعة من الأقمشة الطبيعية لكي تكون مريحة للارتداء وفعّالة في الحماية. هذه الخطوة تتناسب بشكل خاص مع الأشخاص الذين يقودون لمسافات طويلة.

استخدام غطاء لعجلة القيادة

يمكن أن تكون عجلة القيادة ساخنة بسبب التعرض المباشر للشمس، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة ونقلها إلى اليدين. يمكن استخدام غطاء خاص لعجلة القيادة للمساعدة في تقليل نقل الحرارة إلى اليدين، بالإضافة إلى تحسين قبضة السائق.

تركيز مضاد لأشعة الشمس على السيارة

تركيب أفلام مضادة لأشعة الشمس على النوافذ يمكنه أن يقلل من التعرض للأشعة الضارة بنسبة تصل إلى 99%. هذه الأفلام لا تساعد فقط في حماية اليدين، بل تحافظ أيضًا على برودة السيارة وتجعل القيادة أكثر راحة.

استخدام واقي شمسي يومي

ارتداء القفازات الواقية أثناء القيادة

ضبط مكيف السيارة بشكل مناسب

تركيب أفلام مضادة لأشعة الشمس على النوافذ

نصائح إضافية للعناية باليدين

احرص على ترطيب يديك يومياً باستخدام كريم مرطب خاص، حيث أن الشمس يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجلد. بالإضافة إلى ذلك، قم بتقشير البشرة بلطف مرة أسبوعياً لإزالة الخلايا الميتة وتشجيع تجديد الخلايا الطبيعية.

بإتباع هذه الحيل والنصائح البسيطة، يمكنك الاستمتاع بالقيادة دون القلق بشأن اسمرار اليدين أو تلف الجلد، مما يساعدك في الحفاظ على بشرة صحية ونضرة.