انت الأن تتابع خبر كيفية صبغ الشعر في المنزل بدمج لونين مختلفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر بلونين مختلفين في المنزل، تحب النساء صبغ الشعر كثيرًا للاهتمام بالجمال الخارجي لهن فهو يعطي للمرأة شكل جميل وجديد غير المعتاد ولكن صبغ وتلوين الشعر ليس سهلًا كما يعتقد البعض وليس صعبًا كذلك بل يتوقف على المكان الذي يتم به صبغ الشعر والطريقة المستخدمة فقد نذهب لصالون تجميل لصبغ الشعر ويعطينا نتائج غير مرغوبة تمامًا وقد نقوم بصبغ الشعر في المنزل للحصول على نتائج فعالة بشكل كبير ولهذا إليكم طريقة صبغ الشعر في المنزل.

صبغ الشعر بلونين مختلفين

يحب البعض منا المغامرة في اختيار ألوان جديدة غير معتادة من خلال مزج لونين من ألوان صبغات الشعر ولكي نقوم بذلك يجب الحذر الشديد في اختيار الألوان الموفقة سويًا حتى لا نفاجئ بنتائج صادمة لنا.

وهذه مجموعة نصائح صبغ الشعر بلونين:

صبغة الشعر البني الداكن أو الأسود

الصبغ باللون البني: يلون أولًا بالأشقر أو الذهبي أو الثلجي ومن ثم استخدام صبغة اللون الأشقر المتوسطة.

الصبغ باللون الأحمر: يجب أن يُفتح بلون ذهبي أولًا.

الصبغ باللون البني الغزالي: نستخدم لون أشقر رمادي فاتح مع لون أشقر ثلجي فاتح واستخدام أكسجين 12%.

الصبغ باللون الأشقر الداكن: نستخدم عبوة لون أشقر فاتح عبوة مع اللون لون رمادي فاتح نصف العبوة بالإضافة إلى أكسجين 12%.

صبغة الشعر البني