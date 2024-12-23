عقلك يُرسل إشارات استغاثة: اكتشفي علامات الإرهاق العقلي وكيفية علاجه

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في خضم حياتنا السريعة والمتطلبة، غالباً ما نُهمل صحتنا العقلية ونُعرّض عقولنا لضغوط هائلة دون أن ندرك ذلك. تماماً كأجسادنا، تحتاج عقولنا أيضاً إلى الراحة والاسترخاء لتتمكن من العمل بكفاءة. فكيف نعرف أن عقولنا تُرسل لنا إشارات استغاثة؟ وما هي علامات الإرهاق العقلي؟ وكيف يمكننا علاجه؟

يُرسل العقل المُرهق مجموعة من الإشارات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها، ومن أبرز هذه العلامات:

صعوبة التركيز: تجدين صعوبة في التركيز على مهمة واحدة، وتشعرين بتشتت الانتباه بسهولة.

مشاكل في الذاكرة: يصبح النسيان أكثر تكراراً، وتجدين صعوبة في تذكر المعلومات الحديثة أو حتى الأحداث اليومية.

تقلبات مزاجية حادة: تشعرين بتقلبات مزاجية مفاجئة، كالشعور بالضيق أو الغضب أو الحزن دون سبب واضح.

صعوبة في اتخاذ القرارات: يصبح اتخاذ القرارات، حتى البسيطة منها، أمراً مُرهقاً ومُحيّراً.

قلة النوم أو الأرق: تجدين صعوبة في النوم أو تستيقظين بشكل مُتكرر خلال الليل، أو تشعرين بالإرهاق حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

الشعور بالإرهاق والتعب المُستمر: تشعرين بإرهاق جسدي وعقلي مُستمر، حتى بعد فترات الراحة.

زيادة الحساسية والانفعال: تُصبحين أكثر حساسية للمواقف المُختلفة، وتنفعلين بسهولة لأتفه الأسباب.

صداع مُتكرر: قد تُعانين من صداع مُتكرر كأحد أعراض الإرهاق العقلي.

الشعور بالقلق والتوتر: قد تشعرين بالقلق والتوتر بشكل مُستمر، حتى في المواقف التي لا تستدعي ذلك.

لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق التي تُساعد على تخفيف الإرهاق العقلي واستعادة النشاط والصفاء الذهني، ومنها: