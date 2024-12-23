فرح عبدالحميد تتوقع منافسات قوية جداً لبطولة كأس دبي العالمي للخيول 2025

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - شاركت الإعلامية فرح عبدالحميد، متابعينها عبر حسابتها الرسمية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، بمنشورات من زيارتها الأخيرة لمضمار ميدان ، وسباقات الخيل القوية التي أقيمت مع نهاية هذا الشهر في دبي، لتصفيات أجود وأقوى الخيول التي ستتأهل للمنافسة على كأس دبي العالمي للخيل في العام القادم2025.

ونشرت فرح عدداً من الصور والمنشورات من سباقات الميدان، حيث تألقت بتصميم أسود محتشم وراقي جدا من تصميم نسرين فقيه وحقيقة كيلي هيرمز الشهيرة باللون الأبيض ، وتركت شعرها مموجاً بطريقة طبيعة ، وعلقت بالقول ” هناك إثارة وتشويق وسعادة حقيقية عندما تكون وسط منافسات أهم وأعرق أنواع الخيول، خاصةً إن كنت من محبي الخيل والفروسية ”

و تابعت الإعلامية بالقول ” بلا شك أن المنافسة على كاس دبي العالمي العام القادم في الميدان ستكون نار و شرااار ”

وتفاعل الجمهور من متابعي فرح مع منشوراتها ومقاطع الصور بالإعجاب والتعليقات الإيجابية، كما أبدو إعجاباً كبيرا للستايل الذي تعتمده الإعلامية والذي يتميز بالرقي والحشمة في آن واحد على غرار المشهد الآخذ بالانتشار مؤخراً والذي يتسم بالجرأة في اللبس عند الجنس اللطيف من المشاهير.

وعكست فرح الأجواء الحماسيّة من خلال المنشورات ومقاطع الفيديو التي شاركتها مع المتابعين ، فيما تألقت الإعلامية بإطلالة كلاسيكية ملكية باللون الأسود وسط المنافسات العالمية والخيول العريقة التي زينت مضمار ميدان. وحصدت الأجواء إعجاب المتابعين الذي تفاعلوا معها بالإعجاب كما انقسم البعض الآخر يتساءل عن موعد الفعالية الكبرى العام القادم وإن كانت ستقام في شهر رمضان أيضا كما حدث في الأعوام السابقة.